Tirone rejeita liberar novamente Pierre ao Atlético-MG

SÃO PAULO - O presidente do Palmeiras, Arnaldo Tirone, afirmou nesta terça-feira que o clube paulista não tem nenhum interesse em realizar troca de jogadores com o Atlético-MG para que o volante Pierre siga jogando em Belo Horizonte na próxima temporada. O volante tem seu contrato de empréstimo se encerrando no fim do ano e está nos planos dos dois clubes para 2012.

O dirigente alviverde negou as especulações de que o Palmeiras poderia aceitar um acordo que envolveria a chegada do lateral-direito Rafael Cruz a São Paulo e a prorrogação do empréstimo do atacante Ricardo Bueno. "O Palmeiras, nesse primeiro momento, não tem interesse em liberar o Pierre. Não houve conversa envolvendo Ricardo Bueno ou Rafael Cruz. O empréstimo do Pierre vence agora e vamos conversar com o jogador. O Bueno tem contrato até o fim do Paulistão e também vamos analisar com calma", revelou Tirone, em entrevista à Rádio Estadão/ESPN.

Questionado se havia interesse em algum jogador do Atlético, Tirone esboçou um riso e listou as duas principais revelações da base atleticana: "Tem o Bernard, o Fillipe Soutto, mas não é o caso de trocar pelo Pierre".

Pierre acertou sua transferência para o Atlético durante o Brasileirão por estar sem espaço no Palmeiras. Depois de ter feito uma boa competição pela equipe mineira, ele volta a fazer parte dos planos alviverde. "O jogador ainda não encerrou seu ciclo no Palmeiras, ainda pode dar muito ao nosso clube", disse Tirone.

Mas o volante já afirmou que pretende ficar em Belo Horizonte. O presidente do Palmeiras entende o desejo do jogador, mas quer ele de volta. "Não ouvi isso da boca do Pierre. Belo Horizonte é uma cidade simpática, o Atlético é um time grande, mas se a gente puder contar com ele vai ser muito bom", afirmou.

EDSON SILVA O presidente do Palmeiras também falou sobre o interesse na contratação do zagueiro Edson Silva, que defendeu o Figueirense no Brasileirão. "Tem alguns jogadores que são interessantes e esse é um bom nome. Tem uma boa presença, uma estabilidade boa, mas não quer dizer que o Palmeiras vai contratar esse jogador", despistou.