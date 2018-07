Tirone vai à praia e diz que estava tirando o estresse O presidente do Palmeiras, Arnaldo Tirone, foi flagrado nesta segunda-feira na praia do Leblon, no Rio de Janeiro, poucas horas depois do rebaixamento da equipe alviverde para a Série B do Campeonato Brasileiro. A imagem deixou muitos torcedores irritados e em entrevista à Agência Estado, o dirigente mostrou-se incomodado com a repercussão do fato.