Tirone volta atrás e diz que vai acompanhar Palmeiras em todos os jogos

SALVADOR - O presidente do Palmeiras, Arnaldo Tirone, tem sofrido pressão de todos os lados do clube e constantes ameaças por parte de torcedores mais exaltados. Por isso, passou a andar com seguranças e havia decidido não acompanhar mais a delegação em viagens, para se preservar. Mas ele mudou de ideia.

Em Salvador, o vice-presidente de futebol, Roberto Frizzo, iria representar a diretoria, mas decidiu retornar para São Paulo após o jogo contra o Náutico, alegando que iria para Bogotá, na Colômbia, onde o Palmeiras vai enfrentar o Millonarios na terça-feira, pela Copa Sul-Americana e por isso precisava descansar. Assim, Tirone tratou de substituí-lo em Salvador e avisou que agora vai acompanhar a equipe sempre.

"Vim para Salvador para apoiar. Vamos até o fim com eles (jogadores). O Palmeiras tem tudo para superar isso e está de parabéns pela vitória sobre o Bahia. O resultado serviu para mostrar uma coisa, que o Palmeiras pode escapar dessa situação", disse o dirigente.

Tirone estará presente em Araraquara, onde o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro no sábado, às 18h30, no estádio Fonte Luminosa. A equipe é a 17.ª colocada do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos, e continua muito ameaçada pelo rebaixamento.