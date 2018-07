Tite: 'A nossa maior virtude é ter alma'

SÃO PAULO - Tite deixou o Corinthians em 2005 com o sentimento de que não tinha cumprido sua meta no clube. Abriu mão de dinheiro e de uma vida mais tranquila nos Emirados Árabes para "terminar o que começou" no Brasileiro de 2004, quando salvou o time do rebaixamento.

Técnico líder do Nacional e a duas rodadas de erguer sua taça mais importante da carreira, o treinador espera decidir a competição já no domingo. E aposta na alma da equipe para dar a volta olímpica em Florianópolis. Nada de correr riscos e deixar a decisão para o clássico com o Palmeiras. "Não quero ser arrogante, prepotente de falar que quero decidir domingo. Mas não posso deixar de enxergar o que é real. Há a possibilidade, a gente trabalha em cima, vai buscar. Até porque, com os clássicos têm essa conotação de ser um campeonato a parte", disse em visita ao Estado.

A preparação na reta final

Eu digo assim: temos de saber o que nos trouxe até aqui. Não tem fórmula mágica, apenas alguns ajustes. Faço planejamento tático, penso no que vou fazer no sábado, baseado no nosso comportamento e em alguns movimentos do adversário. Prefiro ficar voltado à equipe e a mim. Mais observador, consigo extrair do atleta se ele está mais ansioso e a resposta ao treinamento acaba sendo boa.

Título no domingo

Não quero ser arrogante, prepotente de falar em decidir no domingo, mas não posso deixar de enxergar o que é real. Há a possibilidade, a gente trabalha em cima, vai buscar. Os clássicos têm essa conotação de ser um campeonato à parte. Palmeiras x Corinthians eu já venci dos dois lados e sei como é a rivalidade, você nem sai na rua. Abre a porta do seu apartamento e o cara já diz: ganhamos. Ou no lugar do bom dia, vem o "vamos ganhar". Eu queria que fossemos campeão na rodada anterior, em que ganhamos do Atlético-MG.

Ansiedade

Gosto de ficar com minha família, com minhas leituras, e de fazer minhas orações que me deixam em paz. Leio (Jorge) Valdano, (José) Mourinho, Luis Freitas, um cronista português que escreve muito. Copilei uma série de reportagens, são literaturas de que gosto.

Um receio

Vamos ficar muito chateados com a gente, e eu comigo, se não tivermos o desempenho que tivemos até agora nesse momento decisivo. É do jogo, é da vida, mas a sensação de não fazer, isso é uma m... A técnica e a tática já estão arrumadas, falta apenas algum ajuste. Acredito em coordenação de movimentos.

Pressão pelo título

Existe, mas é uma pressão salutar. Estou exigindo o que eles têm condição de me dar. Não excepcionalidade. É ter gelo de dominar a bola, dentro da área e colocar no gol.

Time gelado

Gosto muito de uma frase do Mourinho: nós devemos estar preparados para todas as situações. Vencendo, empatando ou ganhando. Num jogo ele tomou o primeiro gol do Barcelona (semifinal da Copa dos Campeões com a Internazionale, em Milão), e todos pensaram que acabou. Mas eles continuaram em cima e fizeram 3 a 1. Depois conseguiram ir à final. O que digo é que é preciso preparar a bola, não precisa queimar, ficar rifando. Vai agredir, quebra ritmo, mas tem de estar preparado. O Mourinho me inspira bastante.

O significado de ser campeão

É um título importante, tanto quanto a Sul-americana (com o Inter), ou a Copa do Brasil com Grêmio. Mas um título no eixo Rio-São Paulo é diferente. É o reconhecimento num grande centro.

Técnico top

Por currículo, títulos que tenho, sim. Mas sei que preciso de um grande título no Rio ou em São Paulo.

Um time sem craque

Cada grupo é um grupo, não tem fórmula pronta. Jogador da diferença? Um Ronaldinho, um Neymar. Não é demérito o time não ter um desse quilate. Não é só o Corinthians que não teve o "cara".

O que faltou

Se o Adriano não tivesse se machucado, talvez seria. Contra o Figueirense (primeiro turno), precisava de um cara com essas características de um pivô, um cabeceador. Não tive uma reposição. Buscamos na base, mas não achamos.

Alex

Potencialmente (seria o craque), mas não se confirmou. Não fez o que Neymar fez, o Montillo e Ronaldinho fizeram em alguns momentos, como agora o Fred tem feito.

Elenco nas mãos

Quando tenho tempo de trabalho, consigo entender as características dos atletas, como posso mexer do lado emocional, como reage. Tive tempo com Ramirez, com o Morais. Vejo papel do comentarista importante de passar ideia, às vezes dá certo. Contra o Ceará, qual foi minha ideia? Se não estávamos jogando, não estávamos criando, não fazia sentido colocar atacante. Se não armo, pra que colocar um atacante? O que eu fiz? Morais: é dinâmico, ágil e preservo Danilo. Morais foi muito importante neste jogo. Modificação estrutural que fiz foi colocar Ramirez. O time trocou passes e tirou as possibilidades do Ceará, que não criou mais nenhuma chance.

Adriano

Eu coloquei para ele contra o Atlético-MG: Adriano, você é pivô. O momento físico não é bom, não vai fazer transição, voltar até o meio e chegar na área. Pedi: é de bico a bico da área. Aguarda lá, fiquem os dois enfiados, com o Emerson na meio. Por que o Liedson fez o primeiro gol contra o Atlético? Porque o Adriano também estava na área, dividiu a atenção e ele conseguiu cabecear.

Retorno ao Corinthians

Queria retornar porque quando saí faltou alguma coisa, tanto é que, quando o Andrés me ligou, eu estava indo para o Mundial. Tinha qualidade de vida, ficaria bem com a esposa, a filha, tranquilo. Viveria lá só com pressão por resultado. Fora de campo, uma vida normal. Mas ele me perguntou se eu queria voltar. Quando liguei para casa e falei para minha esposa, Rose, esperar porque tinha recebido proposta do Corinthians, ela disse: sei que tu vais voltar.

Pior momento no ano

Depois da derrota para o Tolima, sem dúvida. Não sei se seria demitido se tivesse perdido para o São Paulo (0 a 0 no segundo turno), Mas esse jogo foi um marco, ficaria muito difícil (se perdesse).

Torcida

O foco é no meu trabalho, na minha responsabilidade. Filtro as coisas. Já passei por aqui. Vou dizer o que eles (torcedores) acrescentam: deixar o trabalho seguir. Deixem os diretores e atletas seguirem o que a gente está fazendo.

Renovação de contrato

Não quero nem pensar, quero ganhar o Brasileiro. Isso deixa para depois. Existe uma cultura do futebol: você tem de ganhar para ser bom. Tenho a melhor média de todos os técnicos do última década, mais que a do (Carlos Alberto) Parreira. Não comparo com a do Mano Menezes porque a Segunda Divisão tem outro nível.

Virtude e defeito

Virtude: o trabalho em equipe, ser solidário, que uma hora um vai decidir, na outra, outro, e retrato isso, que é a alma, as individualidades vão aparecendo. Defeito: eu gostaria que o time tivesse mais posse de bola com os homens de frente. Ficar com posse de bola é bom, te motiva, roda a bola, vai para o lado, faz um dois. Peço para eles calma a toda hora.