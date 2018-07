Tite a Ronaldo: 'Que ouça pessoas próximas e tenha luz'

SÃO PAULO - O técnico Tite pediu neste domingo ao atacante Ronaldo que ouça "as pessoas próximas a ele" antes de anunciar o fim da sua carreira nos campos. O maior artilheiro da história das Copas do Mundo convocou coletiva de imprensa para esta segunda-feira, quando irá informar a sua aposentadoria do futebol.

"Que ele ouça as pessoas próximas a ele, que ele tenha muita luz. Eu só posso desejar isso a ele", disse Tite, após partida entre Corinthians e Paulista, em Jundiaí, que terminou empatada por 0 a 0 e foi válida pela oitava rodada do Paulistão.

O técnico disse que ainda não conversou com o jogador sobre a sua saída. "Eu tenho um grande respeito profissional pelo Ronaldo", afirmou, para depois lembrar sobre o alto grau de pressão que o Fenômeno vinha recebendo. "Uma vez disse a ele que ele carrega um grande peso, que teria de ser perfeito, que não podia errar, e que com tudo o que ele fizesse teria de carregar esse fardo", acrescentou.