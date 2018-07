Tite acaba com rachão no Corinthians e prioriza entrosamento

O Corinthians chega ao final da sua pré-temporada com uma certeza: o time disputará a pré-Libertadores contra o Once Caldas melhor preparado do que quando caiu diante do Tolima, em 2011. Naquele ano, Tite teve apenas 13 dias de treinamento antes do primeiro jogo oficial da temporada. Agora, serão 27 dias de preparação até a partida de amanhã contra o Marília pelo Campeonato Paulista.

Tite também era o técnico em 2011 e agora, com mais tempo para trabalhar com o grupo do que há quatro anos, conseguiu que os jogadores atingissem um bom estágio na preparação física e enfatizou os treinos táticos para dar entrosamento aos atletas. Em todos os amistosos ele repetiu os titulares.

“A construção de uma equipe demanda tempo. Por mais que você tente apressar o processo, ele tem um tempo natural para acontecer. O técnico não pode dar uma chance só. Tem de ter sequência”, explica.

Para deixar o time pronto para enfrentar o Once Caldas e não repetir o vexame de 2011, o treinador aboliu até os tradicionais rachões na pré-temporada. “O nível dos trabalhos tem sido exemplo. Não fiz nenhum recreativo e ninguém veio me pedir, porque os atletas sabem a importância do momento.”

O treinador teve ainda a preocupação de fazer os jogadores se adaptarem ao campo da Arena Corinthians, que possui dimensões e corte de grama diferentes em relação ao CT do Parque Ecológico. Desde a volta das férias o time já treinou três vezes no estádio. A última foi nesta sexta-feira.