Tite acerta renovação de contrato com a CBF até 2022

A CBF acertou a renovação do contrato do técnico Tite nesta quarta-feira, 25. O acordo, que já era previsto, terá validade até o fim da próxima Copa do Mundo, que será realizado no Catar, em 2022. O treinador seu reuniu na manhã e tarde desta quarta-feira com a cúpula da CBF, no Rio. E também com seu empresário, Gilmar Veloz. A confirmação do novo contrato deverá ser anunciada ainda hoje de forma oficial. Em recente enquete feita pelo site do Estado, 72% dos internautas aprovavam a permanência do treinador no comando da seleção.

Além de Tite, toda a comissão técnica fixa do Brasil teve o vínculo mantido pelo mesmo período. Isso inclui os auxiliares Cléber Xavier, Matheus Bachi (filho de Tite), o preparador-físico Fábio Mahseredjian e os analistas de desempenho Fernado Lázaro e Thomaz Araújo, além de Edu Gaspar, atual coordenador de seleções.

Apesar de a seleção brasileira ter terminado em sexto lugar na Rússia, tanto Tite quanto dirigentes da CBF não impuseram dificuldades para renovar o vínculo. A avaliação na entidade era de que o trabalho foi bem feito nos dois anos em que ele esteve à frente do time. E Tite sempre declarou que gostaria de ter tido a chance de ser técnico durante um ciclo inteiro de Copa – o técnico assumiu em meados de 2016. Alguns jogadores do Brasil também se manifestaram pela permanência do técnico.

A renovação foi tratada diretamente pelo diretor executivo de gestão da CBF, Rogério Caboclo, já eleito presidente para o quadriênio que se iniciará em abril de 2019. Antes da Copa do Mundo, o dirigente já havia mandito conversas informais com Tite sobre uma renovação, mas o técnico sempre ressaltou que deixaria para tratar do assunto depois da participação na Rússia.