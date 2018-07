Tite adianta cortes de Marcelo e Casemiro e anunciará substitutos nesta segunda

O técnico Tite confirmou neste domingo que o lateral-esquerdo Marcelo e o volante Casemiro, ambos do Real Madrid, serão cortados da seleção brasileira que disputará os jogos contra a Bolívia em 6 de outubro, na Arena das Dunas, e com a Venezuela no dia 11, em Mérida, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2018.

Marcelo machucou a panturrilha direita no duelo contra o Villarreal na última quarta-feira, pelo Campeonato Espanhol, e a expectativa é a de que fique por 15 dias no departamento médico. Já Casemiro sofreu uma fissura no perônio da perna esquerda e ficará fora por cerca de 30 dias.

"Tenho (definido os substitutos), mas não posso revelar. Já estão definidos e eu vou colocar (o anúncio) para amanhã (segunda-feira)", disse o treinador em entrevista à TV Globo. O anúncio deve ser feito por meio do site oficial da CBF.

O treinador não deu pistas de quem deve chamar. Para a lateral esquerda, ele tem como principais opções Douglas Santos, atualmente no Hamburgo e que foi titular da seleção olímpica medalha de ouro nos Jogos do Rio. No entanto, Alex Sandro, titular da Juventus, pode ganhar uma oportunidade.

Para a vaga do meio-campo, o volante Rafael Carioca, do Atlético-MG, que esteve presente na primeira lista de Tite, tem grandes chances de ser chamado. Tite já havia cortado o atacante Douglas Costa, machucado. Para seu lugar, convocou Taison.