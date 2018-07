Tite admite ansiedade para partida de estreia no estádio do Itaquerão

O técnico Tite comandou na manhã desta sexta-feira o último treino de preparação do Corinthians para o amistoso deste sábado, diante do Corinthian-Casuals, às 17 horas, no Itaquerão. No jogo de caráter festivo, o treinador dirigirá a equipe alvinegra pela primeira vez em seu novo estádio. E, após a atividade desta sexta, o comandante admitiu ansiedade pelo primeiro encontro com a torcida no local.

"O estádio é muito bonito, o gramado beira a perfeição. Nem em Yokohama, nem em Nagoya vimos gramado com tamanha qualidade. É preciso se adaptar, ainda preciso me habituar à energia do estádio, ao clima. Estou com uma expectativa muito grande", ressaltou Tite, em entrevista coletiva.

Tite ainda admitiu que está "pilhado" nesta nova passagem como treinador corintiano, mesmo depois de ter deixado o clube anteriormente de forma consagrada, levando a equipe a conquistar um Campeonato Brasileiro, uma Copa Libertadores, um Mundial de Clubes da Fifa e a Recopa Sul-Americana.

"Eu sou desse jeito. Disse que preciso de três jogos para voltar ao normal, agora é o terceiro. Temos de passar de forma direta a mensagem ao atleta. Implantar o que estudou nas férias. O futebol não é um passe de mágica para que as coisas aconteçam. Isso requer tempo, mas requer também iniciar um processo", ressaltou o técnico, ao explicar sua postura nos treinamentos, nos quais vem exibindo bastante seriedade para cobrar empenho dos jogadores.

Tite ainda lembrou nesta sexta-feira que o tempo de preparação para os dois jogos que a equipe fará contra o Once Caldas, no dia 4 de fevereiro, no Itaquerão, e no dia 11, na Colômbia, pela fase preliminar da Copa Libertadores, é curto e precisa ser aproveitado. "É uma construção para que a equipe esteja mais rápida e sólida para enfrentar o Once Caldas. Não há tempo de recuperação, são 180 minutos que decidem", enfatizou.

Pelo que exibiu no treino desta sexta, Tite deve mandar o Corinthians a campo neste sábado com a seguinte formação titular: Cássio; Fagner, Gil, Felipe e Fábio Santos; Ralf, Elias, Lodeiro e Renato Augusto; Emerson e Guerrero.