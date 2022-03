Tite admite cuidados com Neymar, mas não revela teor de conversas com atacante da seleção

Neymar, enfim, está de volta à seleção brasileira depois de ser desfalque nas últimas partidas por estar lesionado. O atacante do Paris Saint-Germain foi o principal tema da entrevista coletiva do técnico Tite nesta quarta-feira, um dia antes do jogo contra o Chile, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Questionado se teve conversa mais pessoal com o craque, o treinador reconheceu que há preciso cuidado com o atleta, mas despistou sobre detalhes da abordagem.

"Aprendi ao longo do tempo e o 'start' foi a minha filha socióloga. Ela dizia: igualdade não, equidade, sim. O que um atleta precisa pode ser o que o outro não precisa, são abordagens e correções diferentes porque somos diferentes enquanto seres humanos. Temos uma preocupação geral", disse.

"Não vou responder à tua pergunta (do jornalista) porque são coisas muito íntimas, de dentro de vestiário, no cunho particular. Eu vou ser direto contigo: se um técnico meu quando eu era atleta pegasse e externasse meus problemas de forma pública eu ia perguntar a ele: por que você não vem falar comigo antes? Faço com os atletas aquilo que eu gostava que os técnicos faziam comigo quando eu era jogador", explicou.

Contra o Chile, Neymar deverá ser utilizado mais adiantado, atuando entre os pontas Antony, na direita, e Vinicius Junior, na esquerda. Tite foi perguntado sobre o posicionamento do craque brasileiro e explicou como pensa as engrenagens da equipe.

"Particularmente, não gosto de usar 'falso 9'. Ele é um verdadeiro, é um atacante com liberdade criativa. Um jogador que tem as características... Como é o termo? Ousadia. O Vini diz que é o 'malvadeza'. São adjetivos que fomentam e incentivam a criatividade, o lance pessoal. Teve um jogo que ele trabalhou assim e teve outros que ele voltou para deixar outros jogadores à frente. O Neymar tem uma estrutura há bastante tempo na seleção para potencializar a criatividade dele. Cada um trabalha em seu setor para que ele possa ter a criatividade em seu setor."

Destaque no último fim de semana ao anotar o gol da vitória do Ajax no clássico contra o PSV nos últimos minutos de partida, o atacante Antony é dúvida para a partida contra os chilenos. O jogador deve ser avaliado ainda nesta quarta-feira pela comissão técnica.

"O Antony vai fazer um trabalho específico para ter uma definição da equipe, para ver se ele inicia ou não. Para ser bem transparente, bem claro. Ele vem recuperando de um problema e precisa de uma situação clínica confirmada", disse Tite.