Tite admite frustração com empate do Corinthians diante do Fluminense

RIO - O técnico Tite lamentou o empate do Corinthians por 0 a 0 com o Fluminense, na noite de quarta-feira, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, o time não conseguiu sair da forte marcação imposta pelo adversário e, por isso, criou poucas oportunidades claras de gol.

"Não tivemos o mesmo desempenho, mas pela organização e marcação forte individual nos setores que o Fluminense estabeleceu. Quando conseguimos nos desvencilhar, as conclusões foram pressionadas, e a bola não ficou tão limpa", disse Tite, que queria a vitória para deixar o Corinthians mais perto da liderança do Campeonato Brasileiro.

Após a expulsão de Gum, aos 33 minutos do segundo tempo, Tite fez substituições para tornar o time mais ofensivo, mas mesmo assim o Corinthians não conseguiu conquistar a vitória no Maracanã.

"Buscávamos o resultado que nos permitisse subir na tabela. Claro que fica um gosto [ruim pelo empate]. Tentei abrir os atacantes, puxei os volantes para frente, mandei embora o Edenílson, mas não deu", declarou o técnico.

Para o meia Danilo, o Corinthians pecou pela falta de criatividade na armação das jogadas no setor ofensivo. "Faltou criar mais chances de gol e acertar o passe para deixar o companheiro em condição", afirmou.

Ao empatar com o Fluminense, o Corinthians chegou aos 22 pontos, na sexta colocação no Campeonato Brasileiro. O time volta a entrar em campo no próximo domingo, às 16 horas, quando vai receber o Coritiba, no Pacaembu, pela 14ª rodada.