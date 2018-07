Tite admite opção tática errada e assume culpa por derrota do Corinthians

O técnico Tite admitiu neste domingo ter culpa na derrota do Corinthians para o Santos por 2 a 0, pelo Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. De acordo com ele, a escalação no primeiro tempo foi incorreta por ter enfraquecido o meio-campo do time e possibilitado domínio do adversário.

"Eu tive um fator de culpa porque nossa equipe joga normalmente com quatro meio-campistas. Ficamos com jogadores agudos, mas faltou no meio campo", explicou Tite. O treinador abriu mão no início de escalar a equipe no tradicional 4-1-4-1 para colocar em campo dois volantes, Willians e Bruno Henrique, que não conseguiram anular Lucas Lima.

Como na quarta-feira a equipe enfrenta o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Copa Libertadores, o técnico preferiu poupar seis titulares para evitar o desgaste. "O momento, a necessidade e a sequência de jogos fez com que tivéssemos rendimento baixo no primeiro tempo", afirmou o treinador. "O Santos enfiou a bunda lá atrás no segundo tempo, foi chutar uma depois de 30 e a outra do gol", acrescentou.

Assim como Tite, os jogadores lamentaram que o placar no segundo tempo foi injusto. Para os corintianos, o time criou mais na etapa final, mereceu o empate e só não igualou porque em apenas um lance de contra-ataque o Santos conseguiu definir a vitória. Na etapa final a entrada do estreante Alan Mineiro deu ao Corinthians mais chegada ao ataque, principalmente com cruzamentos. Em um deles, Vanderlei precisou fazer boa defesa.