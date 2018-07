Tite admite Palmeiras melhor, mas que erro de juiz tira empate

Após a derrota por 1 a 0 no clássico deste domingo, no Allianz Parque, o técnico Tite reconheceu que o Palmeiras foi superior na partida. Mas, na visão do treinador, o árbitro Raphael Claus teve papel decisivo no resultado do jogo ao anular o gol do volante corintiano Bruno Henrique aos 49 minutos do segundo tempo.

"Eu vi o lance antes de vir aqui. Há a disputa de bola do Prass com o zagueiro (Thiago Martins), a bola cai, rebate e fazemos o gol. Lastimo quando a arbitragem tem influência decisiva no placar. Não gostaria que acontecesse isso", lamentou o comandante, em entrevista coletiva. No lance capital, quando a bola é alçada na área, o zagueiro Felipe disputa a jogada com o goleiro Fernando Prass e o zagueiro Thiago Martins. Prass solta a bola e Bruno Henrique toca para o gol. Claus já havia parado a partida, marcando falta.

Tite não viu falta na jogada. "Não pode um árbitro como ele errar dessa maneira", afirmou o treinador. "Não pode, vocês são exigidos nas suas empresas, eu também." Antes de sair do estádio, o árbitro se defendeu das críticas e garante que acertou no lance. "As imagens falam mais", disse Claus, rapidamente após a partida. "Faz parte (a reclamação)."

Cuca viu o lance de maneira diferente. Disse até que conversou com Fernando Prass após o jogo, ainda nos vestiários, e que não houve erro da arbitragem. "Há um empurrão do Felipe. Ele bate no goleiro. E quando o Prass ouve o apito ele nem vai na segunda bola. Foi falta, mas respeito quem acha o contrário."

DESFALQUES

Para o jogo contra o Fluminense, quinta-feira, no Mané Garrincha, Tite não poderá contar com o volante Cristian, que recebeu o terceiro cartão amarelo, além do zagueiro Felipe, que confirmou que fez neste domingo seu último jogo pelo Corinthians. Ele vai jogar no Porto, de Portugal.