Tite afirma que Adriano precisa 'se reconduzir' no Corinthians

SÃO PAULO - Insatisfeitos com mais um deslize de Adriano no Corinthians, os torcedores do clube pediram pela saída do jogador durante o amistoso da última quarta-feira, no Pacaembu, onde a Portuguesa venceu por 1 a 0 no jogo que marcou o encontro dos atuais campeões brasileiros da Série A e da Série B. Após o duelo, o técnico Tite não escondeu a sua insatisfação com o atacante, mas evitou descartá-lo dos seus planos para esta temporada.

Adriano tem contrato com o Corinthians até junho deste ano, mas o compromisso poderá ser rescindido depois de o jogador ter faltado ao treino da última terça-feira à tarde, um dia depois de viajar ao Rio para acompanhar o aniversário da sua mãe, Dona Rosilda.

"O que é melhor para o Corinthians é melhor para o Tite. Eu quero que o Adriano se reconduza, que retome toda a sua qualidade técnica, e para isso ele precisa da sua condição física ideal. O Corinthians quer, e ele também tem que querer (se recuperar como jogador)", disse o treinador, em entrevista para a TV Globo.

Antes disso, o treinador já havia manifestado apoio a Adriano em entrevista coletiva realizada após o amistoso com a Portuguesa, na qual preferiu analisar o trabalho de Adriano desde quando o atleta chegou ao clube, no ano passado. "Tenho respeito por ele e pelo trabalho de maneira geral. Sempre tive muita transparência e quero o que é melhor para o clube, não para mim", enfatizou o comandante, que descartou o atacante do amistoso com a Portuguesa por causa da falta ao treino de terla.

Embora tenha feito um gol decisivo na vitória de virada sobre o Atlético-MG, por 2 a 1, no Pacaembu, na reta final da campanha vitorioso do último Campeonato Brasileiro, Adriano sempre esteve longe de atingir a forma física ideal e colaborou muito pouco para a equipe desde a sua chegada. E nem o fato de ele ter sido atrapalhado por lesões em 2011 consegue acalmar boa parte dos torcedores, já cansados da falta de profissionalismo do jogador, fato que poderá antecipar a sua saída do Parque São Jorge.

Na última quarta-feira, Adriano retornou ao Corinthians e treinou em dois períodos, junto com os jogadores não relacionados para encarar a Portuguesa, depois de ter sido multado pela falta ao treinamento do dia anterior. Agora, a sua permanência ou não no clube poderá ser definida nas próximas horas. A diretoria do clube promete se reunir com o atleta nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, para tratar da sua situação.