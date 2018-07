Tite ainda não decidiu se vai renovar o contrato com o Corinthians

SÃO PAULO - Se dependesse exclusivamente do presidente Mário Gobbi, Tite já teria prorrogado o seu contrato - que vence em dezembro - por mais uma temporada. O desejo do dirigente é que o treinador fique no Corinthians até o fim do seu mandato. Tite, no entanto, ainda não está convencido de que completar quatro anos no clube será o melhor para a sua carreira.

O Estado apurou que o treinador prefere esperar pelo menos até outubro para tomar a decisão. Com a temporada se aproximando do fim, o cenário para 2014 estará mais claro, sobretudo em relação à vaga na Libertadores. Disputar a competição continental mais uma vez é um fator fundamental para a permanência de Tite. Caso o Corinthians não seja campeão da Copa do Brasil ou não fique entre os quatro primeiros do Brasileiro, são remotas as chances de o treinador continuar.

Tite renovou o seu contrato no fim de 2012 e, à época, garantiu que o seu ciclo no Parque São Jorge se encerraria em dezembro deste ano. Ele, que assumiu a equipe no segundo semestre de 2010, achava que ficar mais do que três anos poderia provocar desgastes e manchar a sua história no clube.

Tite, agora, passou a considerar a hipótese de ficar mais uma temporada. Mas prefere esperar um pouco mais para definir o seu futuro.

A diretoria já foi avisada de que o treinador só vai iniciar as negociações mais para a frente. Por isso, procurou todos os profissionais que têm contrato até dezembro para discutir a renovação do vínculo (casos de Chicão e Emerson), mas deixou Tite de fora. “Vamos falar disso mais para a frente”, justificou o diretor de futebol Roberto de Andrade, deixando claro que a bola está com Tite.

Desfalque. Para o jogo de amanhã, contra o Atlético-PR, Tite não terá o volante Ralf, com dores na coxa direita. O lateral-esquerdo Fábio Santos também reclama de dores musculares e será avaliado hoje para saber se tem condições de jogo.