Tite ainda sonha com Paulinho e defende Pato de críticas

SÃO PAULO - O Corinthians está prestes a se despedir de Paulinho, que deverá ser oficializado como reforço do Tottenham nos próximos dias. O técnico Tite, porém, ainda tem esperança de poder seguir contando com o jogador. O volante vem defendendo a seleção brasileira na Copa das Confederações e disse que só irá comentar sobre a proposta do clube inglês após o fim da competição na qual o Brasil enfrentará a Espanha, neste domingo, no Maracanã, em busca do título.

O clube do Parque São Jorge já aceitou a proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 59 milhões), valor da multa rescisória de contrato, mas Paulinho evitou confirmar a sua transferência para a equipe inglesa, fato que dá um ponta de esperança ao comandante. O Corinthians terá direito a receber metade do valor pela transação do atleta (R$ 29,5 milhões) e a outra parte vai para o Audax, clube formador do volante.

Tite esperava poder ter Paulinho no primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana, contra o São Paulo, na próxima quarta-feira, no Morumbi. "Ainda não entreguei a rapadura. Enquanto ele não chegar para mim e disser que vai embora, eu fico na esperança", disse o treinador, em entrevista coletiva concedida na última sexta-feira, no CT Joaquim Grava, onde no mesmo dia o time corintiano goleou o Audax por 4 a 1, em jogo-treino que teve dois gols de Emerson, um de Guerrero e outro de Alexandre Pato.

Pato, por sinal, foi defendido pelo técnico corintiano das críticas que vem sofrendo nos últimos tempos por não ter rendido o esperado com a camisa do time até aqui. O treinador preferiu analisar a equipe como um todo ao analisar o desempenho do atacante.

"As pessoas veem muito a individualidade, eu vejo a equipe. Respeito todas as manifestações, mas o Pato teve uma fase muito boa aqui no Corinthians. Deixem o menino na trabalhar. Uma hora a bola vai começar a entrar", disse Tite, minimizando o grande número de gols que vem sendo perdido pelo jogador nos últimos tempos pelo equipe alvinegra.