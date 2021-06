Tite ajusta seleção e busca novo parceiro para Neymar no setor ofensivo

Uma troca na defesa, uma dúvida no meio-campo e uma mudança no setor ofensivo. Essas devem ser as novidades da seleção brasileira para o jogo desta sexta, contra o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, em Porto Alegre. Tite aproveitou os trabalhos em Teresópolis para testar seus comandados e estudar a melhor estratégia para manter a liderança isolada do torneio. Apesar de disputar a preferência com Gabriel Jesus na equipe, Gabigol deve ser o titular ao lado de Neymar no ataque da seleção.

A dupla teve uma conversa reservada com o treinador durante os trabalhos e foi testada na equipe principal. Titular nas quatro primeiras rodadas das eliminatórias, Roberto Firmino deve ficar como opção. Na atividade, o atacante Richarlison também foi utilizado. Ele entrou na vaga de Gabriel Jesus e atuou como pivô.

Enquanto Gabigol vive uma fase artilheira no Flamengo, (já foi às redes 15 vezes em 2021) Gabriel Jesus trabalha para acabar com um jejum incômodo na seleção. Ele está há seis jogos sem fazer gols. O seu último tento foi na final da Copa América, em julho de 2019, na vitória de 3 a 1 sobre o Peru, no Maracanã.

No meio-campo, Lucas Paquetá deve ganhar a chance de entrar jogando pela primeira vez no torneio, já que Everton Ribeiro segue em tratamento na coxa direita. A alteração já definida é a entrada de Fred na vaga de Douglas Luiz, que cumpre suspensão por ter recebido dois cartões amarelos.

A outra mudança acontece no setor defensivo. Alex Sandro ganhou a preferência de Tite e deve ficar com o posto de Renan Lodi. Tite já vinha sinalizando essa alteração nos últimos treinamentos.