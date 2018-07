Tite alerta Corinthians para força física do Al Ahly

TOYOTA - O Corinthians conheceu neste domingo seu primeiro adversário na briga pelo título do Mundial de Clubes. O Al Ahly derrotou o Sanfrecce Hiroshima por 2 a 1, garantindo vaga na semifinal da competição diante do time brasileiro. O técnico Tite esteve no Toyota Stadium, acompanhou a partida e já alertou seus jogadores para a força física do adversário da próxima quarta-feira, às 8h30 (de Brasília).

"É um time de imposição física, de jogadores fortes, qualidade técnica individual, de passe e antecipação. É um time experiente, a bola não queima no pé. Aboutrika é inteligente, armador, aquele que na pelada vai saber organizar", declarou, citando o experiente meia egípcio, de 34 anos, autor do segundo gol do Al Ahly.

O treinador corintiano mostrou ter cumprido bem o dever de avaliar os possíveis adversários e fez uma análise da partida deste domingo. "Foi um jogo equilibrado, momento distintos de domínio. O Al Ahly iniciou melhor nos dois tempos, transformou em gol a superioridade. O Hiroshima não traduziu, apesar de ter tido mais posse e triangulações."

Apesar de ter a semifinal pela frente, Tite não conseguiu fugir das perguntas sobre uma possível final com o Chelsea, que enfrenta o Monterrey na outra semifinal. Mesmo exaltando o adversário, o treinador admitiu que o Corinthians tem mais chance de título esse ano do que, por exemplo, o Santos diante do Barcelona em 2011.

"Tem que encarar a realidade. Tento não ser falso humilde e nem ter soberba. Se fosse o Barça no estagio que estava contra o Santos, seria muito difícil enfrentar. Não estou diminuindo o fato de o Santos ter perdido, mas tinha de fazer jogo extraordinário, fora do normal pra bater o Barça. Agora chegamos com equilíbrio maior de forças", avaliou.