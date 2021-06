Lista de Tite para a Copa América tem apenas Thiago Silva como novidade

O técnico Tite revelou, nesta quarta-feira, a lista com o nome dos 24 jogadores que defenderão a seleção brasileira na disputa da Copa América, com início previsto para o próximo domingo.

Tite manteve o mesmo grupo que disputou as duas últimas partidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, com vitórias sobre Equador e Paraguai. A única alteração é a ausência do zagueiro Rodrigo Caio, que foi chamado nos dois jogos para substituir Thiago Silva, do Chelsea, recuperado de lesão.

Apesar da boa fase, com a liderança absoluta nas Eliminatórias Sul-Americanas, a seleção brasileira tem enfrentado tempos de intenso desgaste. Rogério Caboclo, presidente da CBF, está afastado da entidade por conta de denúncias de assédio sexual e moral vindos de uma funcionária. O mandatário se diz inocente, mas a imagem está bastante arranhada, tendo inclusive inquéritos abertos no Ministério Público do Trabalho.

Por falar em Caboclo, a decisão polêmica tomada por parte do Brasil em sediar a Copa América também tem sido motivos de discussões ao redor do mundo. Isso porque a pandemia de covid-19 ainda está matando milhares de pessoas diariamente no mundo todo, e no País não é diferente. Por conta disso, a Fifa investiga a CBF por possível influência política que possa acontecer na entidade que organiza o futebol brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, é totalmente a favor da realização do evento de seleções.

O caso tomou impacto tão grande que, mesmo atual campeão da Copa América, o Brasil passou por questões internas. O senador Renan Calheiros, relator da CPI da covid, escreveu uma carta aberta onde pede aos atletas que não participem do torneio. Protesto do jogadores e até a saída do técnico do Tite também estiveram em pauta. No entanto, tanto os atletas como o técnico continuam onde estão e participarão da competição.

Os jogadores se apresentam na sexta-feira, em São Paulo. O Brasil estreia na Copa América, domingo, contra a Venezuela, no Arena Mané Garrincha, em Brasília. Além da seleção de Tite e do primeiro adversário, também dividem o Grupo B a Colômbia, o Equador e o Peru.

Confira a lista:

GOLEIROS

Alisson - Liverpool (ING)

Ederson - Manchester City (ING)

Weverton - Palmeiras

LATERAIS

Alex Sandro - Juventus (ITA)

Danilo - Juventus (ITA)

Emerson - Barcelona (ESP)

Renan Lodi - Atlético de Madrid (ESP)

ZAGUEIROS

Éder Militão - Real Madrid (ESP)

Felipe - Atlético de Madrid (ESP)

Marquinhos - Paris Saint-Germain (FRA)

Thiago Silva - Chelsea (ING)

MEIO-CAMPISTAS

Casemiro - Real Madrid (ESP)

Douglas Luiz - Aston Villa (ING)

Everton Ribeiro - Flamengo

Fabinho - Liverpool (ING)

Fred - Manchester United (ING)

Lucas Paquetá - Lyon (FRA)

ATACANTES

Everton - Benfica (POR)

Gabriel Barbosa - Flamengo

Gabriel Jesus - Manchester City (ING)

Neymar Jr. - Paris Saint-Germain (FRA)

Richarlison - Everton (ING)

Roberto Firmino - Liverpool (ING)

Vini Jr - Real Madrid (ESP)