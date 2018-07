Tite apela a Van Gogh e Paulo Coelho para motivar o Corinthians rumo ao título

SÃO PAULO - Tite buscou inspiração em figuras famosas como Van Gogh e Paulo Coelho para buscar a vitória em Fortaleza que deixou o Corinthians com folga de dois pontos na liderança. Em fotos divulgadas pelo clube, é possível ver as frases fixadas pelo treinador no vestiário, antes da vitória sobre o Ceará, por 1 a 0.

Famoso por suas respostas complexas nas coletivas de imprensa, o técnico corintiano adota mensagens de motivação para trazer equilíbrio ao grupo. Em um dos cartazes, ele cita o escritor brasileiro Paulo Coelho para tentar espantar o estigma deixado pelo tropeço na reta final do Brasileiro, no ano passado.

A frase é a seguinte: "Só uma coisa torna o sonho impossível: o medo de fracassar."

Em outra mensagem, é possível ler frase atribuída ao pintor holandês Vincent Van Gogh: "Grandes realizações não são feitas por impulso, mas por uma soma de pequenas realizações."

Nas fotos divulgadas pelo clube, o atacante Emerson aparece lendo as palavras de incentivo deixadas por Tite.