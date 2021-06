Tite aponta Brasil em 'alto nível' e elogia atuações de Gabigol e Éverton Ribeiro

O desempenho da seleção brasileira na vitória por 3 a 0 sobre a Venezuela, no início da noite deste domingo, foi considerado de 'alto nível' pelo técnico Tite. A afirmação foi feita pelo treinador em coletiva de imprensa no Mané Garrincha, logo após a partida, válida pela primeira rodada do Grupo B da Copa América.

De acordo com Tite, independentemente da qualidade do adversário, que foi a campo desfalcado por 13 jogadores contaminados pelo coronavírus, o que conta na avaliação do desempenho são três fatores essenciais. "Alto nível de equipe é criação e fazer gol, solidez defensiva para não tomar gol, e é resultado, vencer. Quando se une os três fatores, é alto nível", explicou.

Satisfeito com a atuação da seleção, o treinador brasileiro gostou do que foi apresentado pelos jogadores que saíram do banco de reservas. Dois atletas que se destacaram foram os flamenguistas Éverton Ribeiro e Gabigol. Ao comentar a participação do meia, Tite disse que pensou na função que ele executa no Flamengo quando sacou Lucas Paquetá para colocá-lo.

"O Éverton Ribeiro entrou como meia de articulação. No momento da substituição ele veio para o lado para fazer articulação de lado de campo, como faz na função do Flamengo", afirmou. "Não foi para dar profundidade, foi para dar criação e armação. Para dividir setor com Neymar, tínhamos três jogadores de frente. Era para ter jogador para abastecer os jogadores mais à frente", completou.

Durante a coletiva, o técnico foi questionado sobre a possibilidade de escalar Gabigol como titular, já que o atacante entrou no lugar de Richarlison e conseguiu fechar o placar ao marcar o terceiro gol brasileiro. A resposta pouco revelou sobre os planos do comandante: "Estamos felizes com a entrada, com a participação, a Copa América servindo para oportunizar uma série de atletas", limitou-se a afirmar.

As intenções de Tite devem ficar mais claras nos próximos dias, durante os treinos de preparação para enfrentar o Peru na próxima quinta-feira, no Engenhão, pela segunda rodada da Copa América.