Tite aponta convocação de Raphael Veiga e reafirma que deixará a seleção após Copa do Catar

O técnico Tite revelou nesta sexta-feira no programa Redação SporTV que a convocação do meia Raphael Veiga, destaque do Palmeiras e do futebol brasileiro, "está no radar". O treinador ainda confirmou que fica no comando da equipe nacional apenas até o fim da Copa do Mundo do Catar, e mostrou suas táticas utilizadas, em sua avaliação, sempre ofensivas.

Tite esteve na bancada do programa e não fugiu das questões. Comentou ainda sobre o que pede aos jogadores contra cada adversário, do jogo adiado com a Argentina, da "invasão" de treinadores portugueses no País e que ganhar a Copa seria completar o currículo campeão.

Ao avaliar a posição de camisa 10, Tite comentou sobre Philippe Coutinho e Lucas Paquetá, disse que Neymar agora também faz a função e ainda citou Raphael Veiga, do Palmeiras. Um internauta quis saber se o palmeirense "está no radar" e ele garantiu que "sim". "Há duas convocações, eu já fiz essa referência a ele."

O treinador reafirmou que deixa a seleção brasileira após a realização da Copa do Mundo do Catar. "Eu tenho consciência exata da minha participação. Vai até o fim do Mundial", afirmou Tite, garantindo que está chegando a hora de outro profissional assumir e ser avaliado. "Não é o momento de falar sobre isso, mas também não quero me omitir, não é do meu perfil."

Sobre o jogo com a Argentina, interrompido na Neo Química Arena e remarcado pela Fifa, Tite não vê necessidade da realização, pois não mexeria com a posição das seleções nas Eliminatórias. Em sua visão, não seria prudente. "Não vai trazer benefício algum."

Na parte tática, Tite mostrou que quer sempre sua seleção atacando e buscando o gol a todo momento. Defendeu duas convicções e não escondeu que seus jogadores podem usar da ousadia e do drible, desde que com objetividade e respeito. "Existe um passe, uma finta que você olha para o lado e mostra desprezo ao adversário. Sabemos disso. Por isso, a orientação é que faça, sim, mas vá para o gol."

Na visão de Tite, o fato de os clubes brasileiros apostarem cada vez mais em treinadores portugueses não é nenhuma surpresa. Para ele, esse crescimento se dá pelo trabalho de qualificação feito em Portugal há anos. "Existem bons e maus profissionais brasileiros e portugueses. O Brasil está começando agora a capacitação profissional. A CBF Academy (curso de técnicos da CBF) tem cursos que qualificam o profissional. Os portugueses têm isso há 30 anos ou mais", afirmou.

A seleção brasileira ainda tem compromissos nas Eliminatórias, incluindo o jogo adiado com a Argentina, no estádio do Corinthians, por causa de jogadores fora da quarentena do time de Messi.