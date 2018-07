Tite aposta em ataque medalhista de ouro para suas primeiras partidas

Tite parece ter ficado satisfeito com o desempenho do ataque da seleção brasileira olímpica. Os medalhistas de ouro Neymar, Gabriel Jesus e Gabriel foram chamados para as partidas diante de Equador e Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Taison completa a lista de atacantes. E, apesar de nenhum deles ser centroavante de ofício, o treinador já prevê a utilização dos atacantes de Palmeiras e Santos mais centralizados.

Questionado sobre a figura do "falso 9", referência a jogadores de ataque que costumam ocupar o setor destinado a um centroavante no setor ofensivo, Tite foi direto. "O 9 eu considero que é o Jesus e o Gabigol, que teve três participações na seleção. Há um legado em relação ao Dunga sim, e o Gabigol teve muito bom desempenho como 9, contra o Peru, Equador e Costa Rica", avaliou Tite.

"O Gabriel Jesus, jogando de 9, permanece como goleador do Campeonato Brasileiro. Pode jogar de lado, mas continua de 9 sendo artilheiro num campeonato difícil como o Brasileiro", exemplificou o técnico, lembrando que o atacante do Palmeiras não joga uma partida do Brasileirão há mais de um mês, pois estava na seleção olímpica.

O técnico também comentou sobre Neymar, que em sua avaliação pode atuar em mais de um setor do ataque - centralizado ou pelos flancos. "Ele pode trabalhar numa ou noutra, onde tem uma maior rotina no lugar. O Dorival Júnior e o Muricy, também conversando com eles, disseram que é mais confortável na esquerda, como faz no Barcelona. Mas o Neymar pode ser utilizado no centro", disse Tite.

Ele também falou sobre ter uma equipe ofensiva como a montada por Rogério Micale durante os Jogos do Rio. "Nós temos uma ideia de futebol brasileira, que mais que sistema ou número de meio campistas e atacantes. A ideia principal vai mais além: é com a mecânica e dinâmica da equipe", comentou Tite. "Uma coisa é clara: seis jogadores são liberados a atacar", afirmou, sem dar detalhes sobre quem serão esses seis.