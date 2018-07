Tite aposta na velocidade Rildo contra o Atlético-MG

Apesar de Danilo ser mais experiente e acostumado a partidas de peso como o confronto de sábado contra o Atlético-MG, Tite escolheu Rildo para ser o substituto de Jadson, suspenso. O técnico confia que o Corinthians pode desmontar a defesa do adversário com as arrancadas do ex-jogador da Ponte Preta.

Rildo também terá importante função na defesa. O atacante vai atuar pelo lado esquerdo e terá a obrigação de voltar para ajudar na marcação na tentativa de parar o melhor ataque do Brasileiro.

“Com o Rildo, o time ganha em velocidade, no mano a mano. Joguei um ano com ele na Ponte Preta, fizemos parceria pelo lado esquerdo e estou acostumado a ele. Perdemos um pouco em posse de bola, que o Jadson tem, mas podemos imprimir velocidade e fazer jogadas de profundidade”, disse o lateral-esquerdo Uendel.

Rildo atuou apenas os minutos finais das partidas contra Atlético-PR e Flamengo, mas o seu rendimento chamou a atenção de Tite. Nos treinamentos, o atacante também tem se destacado. Em relação ao time que atuou nas últimas quatro rodadas, além da entrada de Rildo no lugar de Jadson, o Corinthians terá mais uma alteração. O goleiro Walter substituiu Cássio, machucado.

Para o lateral-esquerdo Uendel, novo titular da posição depois da saída de Fábio Santos para o Cruz Azul, do México, o jogo contra o Atlético-MG será a oportunidade de o Corinthians mostrar que tem um elenco forte. “Estamos numa sequência muito boa, conseguimos repetir a equipe quatro vezes seguidas. É difícil isso acontecer, mas temos poucas lesões e somos disciplinados. Sem o Jadson, temos de mostrar a força do elenco. Temos um grande elenco”. O Corinthians deve enfrentar o Atlético-MG com: Walter; Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Bruno Henrique e Elias; Malcom, Renato Augusto e Rildo; Vagner Love.