Tite aposta suas fichas em Alex

SÃO PAULO - Alex é a grande aposta de Tite para vencer o jogo que pode decidir o Campeonato Brasileiro, domingo, diante do Figueirense, em Florianópolis. Para ser campeão, o Corinthians precisa vencer o time catarinense e torcer por um empate ou derrota do Vasco no clássico contra o Fluminense. O meia, segundo o treinador, pode fazer a diferença.

Tite tem boas referências para jogar suas fichas em Alex, que saiu da equipe durante a partida contra o América-MG por contusão muscular, no dia 6.

No domingo, o meia entrou no lugar de Danilo no segundo tempo contra o Atlético-MG quando a equipe ainda perdia por 1 a 0. Ele deu mais dinâmica ao time, que conseguiu a virada por 2 a 1, com gols de Liedson e Adriano, nos últimos minutos da partida.

Tite disse, em entrevista ao Estado, que o Corinthians não tem um craque, mas que confia muito em Alex. A dúvida do treinador é quem ele vai tirar da equipe para o retorno do meia, a maior contratação do clube em 2011.

Danilo e Willian são os mais cotados para sair do time. O mais provável é que saia o atacante para entrada de mais um homem no meio de campo.

Fora de casa neste Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem se dado bem ao atuar com dois meias. Nos últimos jogos, quando optou por três atacantes, perdeu ou demonstrou dificuldade para vencer, como aconteceu contra o Ceará.

No intervalo daquele jogo, Tite sacou Liedson e colocou Morais para compor o meio e conseguiu sair de Fortaleza com a vitória por 1 a 0 - gol de Ramirez.

Alex admitiu publicamente que não está 100% fisicamente, mas que tem condição de atuar pelo menos 60 minutos. É a margem de segurança que já dá ao treinador a possibilidade de escalá-lo como titular - a menos que ele volte a sentir a coxa nos treinos de hoje e amanhã.

O meia foi um dos poucos pedidos de Tite à diretoria. O técnico, inclusive, ligou para Alex quando ainda ele jogava na Rússia para saber se tinha interesse em atuar no Corinthians - os dois foram campeões da Copa Sul-Americana pelo Internacional, em 2008.

"Potencialmente (Alex seria o craque), mas não se confirmou. Não fez o que Ronaldinho, o Neymar, fizeram em alguns momentos do campeonato", afirmou o treinador.

Um dos problemas para Alex não ter sido o "cara", como disse Tite, foi o fato de ele ter chegado ao clube no meio da temporada, vindo do Spartak, da Rússia.

Tite deve esboçar a partir de hoje o time que vai encarar o Figueirense e só confirmar a escalação amanhã. Liedson e Emerson Sheik estão garantidos no ataque. Adriano continua no banco de reservas. Não há problemas de suspensão ou contusão nas demais posições.

VIAGEM

A programação para a "decisão" domingo em Florianópolis também está definida pela comissão técnica.

A equipe se concentra já nesta sexta-feira e treina sábado de manhã no CT, antes de embarcar à tarde. Com ou sem título, o elenco só retorna a São Paulo segunda-feira pela manhã