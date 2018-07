Tite arma seleção com os retornos de Paulinho e Willian aos titulares

Willian na vaga de Neymar e Paulinho como substituto de Giuliano. O técnico Tite definiu essas duas mudanças na escalação da seleção brasileira no treino na manhã deste domingo, na Arena das Dunas, no último trabalho em Natal antes do embarque em voo fretado para a Venezuela, onde na terça-feira tem jogo em Mérida contra a equipe local, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O trabalho tático em campo reduzido entre titulares e reservas começou com uma conversa particular entre Tite e dois jogadores. O treinador chamou Giuliano e Paulinho, que disputavam a mesma vaga na equipe. Paulinho cumpriu suspensão e não enfrentou a Bolívia na vitória por 5 a 0 na última quinta, partida em que Giuliano deu passe para gol, mas voltará a ser reserva por opção de Tite.

O técnico definiu a entrada de Willian como titular na vaga Neymar, suspenso pelo segundo cartão amarelo. Com a alteração, o jogador do Chelsea retorna à equipe para atuar como meia pelo lado direito, função ocupada por ele nos dois primeiros jogos de Tite no comando da seleção. Contra a Bolívia, o papel coube a Philippe Coutinho, que será mantido na equipe contra a Venezuela, mas transferido para a posição de Neymar, o lado esquerdo do setor ofensivo, posição em que joga no Liverpool.

Sob sol forte e calor de quase 30ºC em Natal, os jogadores trabalharam na Arena das Dunas em trabalho tático em campo reduzido. Na primeira parte do trabalho, ainda sem goleiros, as equipes, divididas entre titulares e reserva, precisavam fazer a bola entrar nas áreas adversárias entre duas balizas demarcadas no campo. Depois, na outra etapa, os goleiros Alisson e Weverton entraram nos times.

A provável equipe titular para enfrentar a Venezuela deve ser: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Fernandinho; Willian, Paulinho, Renato Augusto e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus. A equipe faz mais um trabalho antes do jogo, já no estádio, em Mérida. A atividade será no fim da tarde de segunda-feira. Já a formação reserva utilizada no trabalho deste domingo foi: Weverton; Fagner, Thiago Silva, Gil e Wendell; Rafael Carioca; Oscar, Giuliano, Lucas Lima e Taison; Roberto Firmino.