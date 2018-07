Tite barra Alexandre Pato contra o Cruzeiro no Pacaembu

SÃO PAULO - O técnico Tite surpreende e coloca o atacante Alexandre Pato no banco de reservas neste domingo, na partida contra o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada após treino tático deste sábado no CT Joaquim Grava. Com essa escolha, o treinador abre mão de um centroavante de ofício no Corinthians, uma vez que Paolo Guerrero não joga porque está suspenso por três cartões amarelos. Depois de atuações que não agradaram ao técnico, a nova formação corintiana é uma tentativa de quebrar o jejum de cinco jogos sem vitórias. O Corinthians deve sair do esquema 4-2-3-1 e ir para o 4-4-2. Com isso, Edenílson volta a atuar pela lateral-direita, o volante Maldonado forma o meio de campo junto com Ralf e o atacante Romarinho será o jogador mais avançado do time.

Tite não vive uma fase boa no Corinthians. Sua continuidade no cargo começa a ser contestada pela torcida depois de alguns resultados ruins. No momento, a diretoria dá apoio ao trabalho do treinador campeão do mundo, o que não significa dizer que ele está garantido no cargo. Um novo tropeço poderá esquentar as coisas no Parque São Jorge. O presidente Mário Gobbi já comentou que não mudará nada até o fim da temporada.

A provável formação do Corinthians para o clássico com o líder Cruzeiro é a seguinte: Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Igor; Maldonado e Ralf; Danilo, Romarinho, Douglas e Emerson. A partida contra o Cruzeiro está marcada para o Pacaembu, neste domingo, às 16h, válida pela 23º rodada do Brasileirão. Já foram vendidos 22 mil ingressos.