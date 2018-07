Tite barra André e escala Cristian na vaga de Elias para pegar a Ponte

No treino realizado nesta terça-feira, o treinador armou o time com Luciano no ataque. André, em má fase (não marca há quatro jogos) e muito criticado pela torcida, treinou com os reservas.

Cristian entrou no time na vaga de Elias, que está com a seleção brasileira, e ganhou a posição de outros concorrentes, como Rodriguinho e Maycon, como o próprio Tite havia indicado.

A tendência é que Cristian atue mais recuado, como Ralf atuava ano passado. Bruno Henrique atuará na função de Elias, como um segundo volante. Essa mudança deve deixar a defesa com mais cobertura.

O time que deve encarar a Ponte Preta, às 11 horas, no Itaquerão é: Walter; Fagner, Felipe, Vilson e Uendel; Cristian, Bruno Henrique, Marquinhos Gabriel, Guilherme e Giovanni Augusto; Luciano.