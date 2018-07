Tite barra Cássio e Walter é confirmado no gol do Corinthians

Tite anunciou nesta sexta-feira uma mudança surpreendente no Corinthians: Cássio foi barrado do time e Walter assumiu a condição de titular no gol. A alteração já vale para a partida deste domingo contra o Vitória, às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro. A substituição, feita no treino desta tarde, foi confirmada pelo treinador em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira.

"O Walter entrou em uma série de jogos importantes e amadureceu ao longo do momento. Não por estar ou ser melhor, mas por dar continuidade. Foi bem em jogos importantes, como Atlético e Flamengo no ano passado. Tem o merecimento de continuar. O Cássio continua sendo jogador de Seleção. A concorrência é importante", afirmou Tite.

Na estreia do Brasileiro, domingo, contra o Grêmio, Walter havia sido titular porque Cássio foi liberado em razão da morte de sua avó. Walter foi bem no empate por 0 a 0 e aproveitou o momento irregular de Cássio durante o início desta temporada. O então titular recebeu algumas criticas na eliminação do Corinthians na Libertadores para o Nacional do Uruguai.

Cássio teve proposta para deixar o Corinthians em janeiro, mas não foi acordo entre o clube e o Besiktas, da Turquia. Neste mês, o goleiro renovou seu contrato com o Alvinegro até 2019. Herói do título da Libertadores e do Mundial, Cássio chegou ao clube em 2012 e não havia virado reserva desde que assumiu à condição de titular durante a Libertadores de 2012.