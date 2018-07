Tite barra Dracena após falha e volta a escalar Felipe entre os titulares

A falha no gol de Ricardo Oliveira no clássico do último sábado, contra o Santos, deve custar a vaga de titular na zaga do Corinthians a Edu Dracena. Nesta quarta-feira, no CT do Parque Ecológico, o experiente zagueiro treinou entre os reservas e Felipe foi escalado no time titular.

Além do erro de marcação e posicionamento no gol do Santos, Edu Dracena não foi bem em outros lances do clássico. Desde quando ganhou a vaga de Felipe e passou a formar dupla de zaga com Felipe, em maio, a expectativa era que Edu Dracena ajudasse a defesa do time alvinegro a subir de produção. Mas não foi isso o que aconteceu e, por isso, Felipe recuperou a posição.

No ataque, Tite voltou a escalar Malcom entre os titulares e deixou Mendoza na reserva, como já havia feito no treino de terça-feira. Tite montou uma formação mais ofensiva e também escalou Luciano para formar o trio de ataque ao lado de Malcom e Vagner Love.

O volante Bruno Henrique se recupera de torção no tornozelo esquerdo e trabalhou separado do restante do elenco. É possível que até sábado ele ainda não esteja pronto para voltar a jogar.

O clube alvinegro deve enfrentar o Figueirense, às 21 horas de sábado, na Arena Corinthians, com Cássio; Edílson, Felipe, Gil e Uendel; Marciel, Renato Augusto e Jadson; Luciano, Malcom e Vagner Love.