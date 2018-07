Tite barra Ibson e aguarda Alexandre Pato voltar da seleção

SÃO PAULO - Depois da fraca atuação no empate sem gols com o lanterna Náutico, no último domingo, no Pacaembu, o técnico Tite resolveu mexer na escalação do Corinthians. Ainda em busca de um substituto para Paulinho, vendido ao Tottenham em julho, ele barrou Ibson e resolveu escalar Edenílson como o segundo volante.

Guilherme foi a aposta inicial de Tite para substituir Paulinho, mas sofreu uma contusão. Aí, abriu espaço para Ibson, que foi vaiado pela torcida corintiana no empate com o Náutico. Agora, Edenílson vai ocupar a posição nesta quarta-feira, quando o Corinthians visita o Botafogo, no Maracanã, pelo Brasileirão.

A troca de Ibson por Edenílson não será a única mudança no Corinthians. Após terem cumprido suspensão, o meia Douglas e o atacante Emerson voltam ao time. Em compensação, o volante Ralf recebeu o terceiro cartão amarelo e não poderá enfrentar o Botafogo, o que abre lugar para a escalação do chileno Maldonado.

Com pubalgia, o lateral-esquerdo Fábio Santos segue vetado pelos médicos - Igor será novamente o titular. O goleiro Cássio, depois da pancada sofrida na semana passada, ainda é dúvida, o que deixa Danilo Fernandes de prontidão. E Alessandro permanece na lateral direita, agora que Edenílson jogará como volante.

Assim, a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Botafogo tem Cássio (Danilo Fernandes); Alessandro, Gil, Paulo André e Igor; Maldonado, Edenílson e Douglas; Romarinho, Emerson e Danilo. Tite ainda pode ter o reforço dos atacantes Alexandre Pato e Guerrero, mas eles dificilmente vão jogar nesta quarta-feira.

Os dois atacantes jogam na noite desta terça-feira - Pato está com a seleção brasileira nos Estados Unidos e Guerrero defende o Peru na Venezuela. Ambos se colocaram à disposição para enfrentar o Botafogo, mas o aproveitamento deles ainda depende da condição física que apresentarem no retorno ao Brasil.