Tite busca entrosar nova dupla de zaga para domingo O técnico Tite ganhou dois problemas para escalar o Corinthians contra o Avaí, domingo, em Florianópolis. Chicão sentiu uma lesão na coxa direita após o treino de quinta e foi vetado pelo departamento médico. Com fortes dores de cabeça, Wallace, substituto natural do capitão alvinegro, também não vai poder jogar. Com isso, o titular será Paulo André, que não entra em campo desde 7 de abril.