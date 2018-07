Tite celebra com o Corinthians e diz que só quer 'chimarrão e caipirinha'

SÃO PAULO - Campeão do Mundial de Clubes e da Libertadores com o Corinthians nesse ano, o técnico Tite chegou ao Brasil nesta terça-feira com a sensação de dever cumprido. Por isso, enquanto participava da festa com a delegação que desfila em trio elétrico pelas ruas de São Paulo, ele disse que o momento é só de comemorar e festejar.

"Agora eu vou virar torcedor. Vou pegar os vídeos dos jogos para assistir, com um chimarrão pela manhã e uma caipirinha à tarde. Fazer um churrasco, ver os jogos e vou cornetar até o técnico", disse, em tom descontraído no trio elétrico, em entrevista à TV Globo.

Tite ressaltou que os jogadores tinham consciência durante a disputa do Mundial de Clubes no Japão da importância que vencer o torneio teria para o torcedor corintiano. "A gente sabe o quanto o Corinthians representa para essa torcida, a emoção e o choro deles. Temos que comemorar muito", afirmou.

O treinador corintiano também projetou o crescimento da torcida do Corinthians diante da excelente fase vivida pelo clube. "Eles (torcedores e jogadores) terão uma vida melhor, momentos melhores, vão transmitir isso aos familiares. Vai ter uma geração danada de torcedores 2011 e 2012", comentou.