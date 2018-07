Tite celebra fim do jejum de vitórias: 'Estava incomodando'

O Corinthians encerrou um jejum de cinco jogos e 36 dias sem vitórias ao bater a Ponte Preta por 3 a 0 no Itaquerão. Após o triunfo, Tite admitiu que o time precisava voltar a conquistar um resultado positivo para aliviar a pressão que já rondava o Parque São Jorge.

"Sim, estava me incomodando. Um grande clube exige desempenho e resultado. O mais importante foi não abrir mão de jogar. Eu estava pressionado, sim, pela necessidade do desempenho e do resultado", disse ele, quando questionado a respeito, durante a entrevista coletiva pós jogo.

Nesse período sem vitórias, o time conviveu com críticas e até vaias. Alguns jogadores passaram a ser cobrados pela torcida, em especial o volante Bruno Henrique, autor de um dos gols contra a Ponte, e o atacante André, que perdeu posição no time.

Tite, que havia pedido apoio do torcedor, também elogiou o comportamento de quem foi a Itaquera. "Quero agradecer o torcedor que entendeu, eu não treino sentimento e manifestação de torcedor. O que eu fiz foi um pedido. Essa é uma equipe com atleta jovens."