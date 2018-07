Tite celebra vitória e diz que Corinthians 'induziu São Bernardo ao erro'

Em ótima fase, o Corinthians voltou a vencer pelo Campeonato Paulista na última quarta-feira ao fazer 3 a 0 sobre o São Bernardo fora de casa. Depois de um começo difícil, a equipe cresceu quando ficou com um jogador a mais ainda no primeiro tempo, após a expulsão de Tatá. Para Tite, no entanto, o cartão vermelho e os outros erros cometidos pelos anfitriões não foram por acaso.

"Tivemos uma marcação que induziu o adversário a forçar faltas e erros. Tu não tem uma atitude passiva quando induz, tu encurta, agride, corre para frente e busca retomar a bola, ocorrem erros do adversário. A gente está buscando essa naturalidade para jogar fora de casa", declarou.

Com a vantagem numérica, o Corinthians se aproveitou do espaço para buscar a vitória tranquila na segunda etapa. Além de Rodriguinho, que marcou os dois primeiros gols, um dos destaques da equipe acabou sendo o lateral Fagner, autor de duas assistências. E Tite explicou a movimentação tática do jogador.

"Tem a largura do campo também, não é só a profundidade central. A largura com Lucca ou Romero ou qualquer atacante do lado vai ganhar com um lateral mais projetado, para dar mais de saída do Danilo, do Giovanni (Augusto). Como tínhamos dois abertos em profundidade, do lado Fagner e do outro lado o Lucca", comentou.

A vitória de quarta deixou o Corinthians muito próximo da vaga à próxima fase do Campeonato Paulista. Atualmente, a equipe é a melhor de toda a competição, com 26 pontos, na liderança do Grupo D, dez à frente do segundo colocado Red Bull Brasil.