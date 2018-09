Tite chama de 'grotesca' a expulsão de Dedé após uso do VAR em jogo do Cruzeiro

Defensor da arbitragem de vídeo (VAR, na sigla em inglês), o técnico da seleção brasileira, Tite, chamou de "grotesco" o lance da expulsão de Dedé no jogo entre Boca Juniors e Cruzeiro, disputado na última quarta-feira, na Argentina. No lance, o árbitro paraguaio Eber Aquino deu cartão vermelho ao defensor brasileiro, que acertara uma cabeçada no goleiro adversário de forma involuntária, após consultar as imagens de vídeo.

"É justo o árbitro de vídeo, a ideia. Nós precisamos premiar aquilo que é justo e que é correto", disse Tite. "Paralelamente a isso vão haver erros, porque o comando de uma ferramenta tecnológica é de alguém humano. E alguém humano, de alto nível, teve um erro grotesco, absurdo. Toda a manifestação do Mano (Menezes), ou do Cruzeiro, em cima desse erro, é mais do que justa. Alto nível não permite um erro com tamanha falta de lucidez", considerou o treinador.

Na quinta-feira, a CBF encaminhou ofício à Conmebol criticando a decisão da arbitragem e sugerindo uma investigação acerca do caso. No fim do dia, a entidade sul-americana respondeu o documento e disse que já estaria tomando providências, mas não chegou a indicar quais seriam as mesmas.

Convocado para os amistosos diante de El Salvador e Estados Unidos, o zagueiro Dedé não foi chamado para os dois próximos jogos do Brasil, diante de Arábia Saudita e Argentina, por ter chances de estar na final da Copa do Brasil. Após críticas, a comissão técnica da seleção optou por não chamar jogadores de Corinthians, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, que disputam a semifinal da competição nacional.