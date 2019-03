Tite chama Lucas Santos, do Vasco, para integrar seleção em amistosos na Europa

O título de melhor jogador da última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior não passou despercebido pelo técnico Tite. De acordo com o Vasco, o meia Lucas Santos foi chamado neste final de semana para integrar o grupo principal da seleção brasileira que fará dois amistosos na Europa neste mês.

Ele não poderá entrar em campo nos jogos, mas vai participar dos treinos e se ambientar com jogadores mais experientes no período que o Brasil enfrentará o Panamá, no dia 23, na Cidade do Porto, em Portugal, e a República Checa, três dias depois, em Praga.

O meia vascaíno se apresentará no próximo dia 16, já na Europa, para viver a mesma experiência que Tite deu aos goleiros Hugo Souza (Flamengo), Phelipe Megiolaro (Grêmio) e Gabriel Brazão (Cruzeiro) nos amistosos realizados pela seleção no ano passado.

Lucas Santos, de 19 anos, chegou ao Vasco em 2004, aos cinco anos, e se destacou no futsal e nas categorias de base do futebol de campo. Sua estreia no time profissional aconteceu na temporada passada, mas apenas agora, em 2019, o meia foi efetivado pelo técnico Alberto Valentim.

No início de fevereiro, após a campanha que culminou com o vice na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o presidente Alexandre Campello recusou uma proposta do futebol europeu por Lucas Santos.