Tite chama mais cinco jogadores sub-20 para reforçar treinos da seleção

O técnico Tite chamou mais cinco jogadores sub-20 para reforçar os treinos da seleção brasileira, que se reunirá pela primeira vez na segunda-feira para dar início à preparação para a Copa do Mundo da Rússia.

Além de Brenner (São Paulo), "convocado" mais cedo nesta quarta-feira, o treinador chamou o zagueiro Vitão (Palmeiras), os laterais Vitinho (Cruzeiro) e Weverson (São Paulo) e os atacantes Marrony e Robinho (ambos do Vasco) para as atividades na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Da lista dos "reforços", quatro já defenderam os times de base da seleção brasileira e foram indicados pelo técnico da equipe sub-20, Carlos Amadeu. Vitão, Weverson e Brenner, por exemplo, participaram da conquista do Sul-Americano Sub-17 e do 3º lugar do Mundial Sub-17, no ano passado. Vitinho, por sua vez, esteve numa semana de preparação do sub-20 para o Sul-Americano a ser disputado no próximo ano.

Os dois jogadores que ainda não receberam oportunidades na base da seleção são os dois jogadores do Vasco. Mas, segundo a CBF, Marrony e Robinho estão no radar dos treinadores da base. Todos os seus estarão disponíveis ao técnico Tite para treinos nos dias 24, 25 e 26.

O elenco da seleção brasileira vai se apresentar quase completo na próxima segunda, dia 21, para iniciar a preparação para o Mundial da Rússia. As exceções serão o lateral Marcelo e o volante Casemiro, ambos do Real Madrid, e o atacante Roberto Firmino, do Liverpool. Eles vão se integrar ao grupo somente após a disputa da final da Liga dos Campeões, no dia 26.