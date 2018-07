Tite chega e diz ser especial voltar ao Corinthians

Tite desembarcou por volta das 17h45 no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (Grande São Paulo), e foi cercado por jornalistas e torcedores. Ele estava no Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. O foco principal era a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, mas mesmo assim ele preferiu aceitar o convite da diretoria alvinegra. "Claro que o Mundial era importante para mim, mas a volta para o Corinthians pesou bastante. É sempre algo muito especial", declarou.

O treinador mostrou confiança em recuperar o bom futebol do Corinthians, que não vence a sete jogos no Campeonato Brasileiro, mas está em terceiro lugar na tabela de classificação. "Temos condições de retomar o papel que a equipe desempenhava. Quando eu saí do Brasil, no fim de agosto, o Corinthians era o time com o futebol mais consistente".

Tite, que vai assinar contrato com o Corinthians até o final da próxima temporada, já comandou o clube do Parque São Jorge. Em 2004, ele livrou o time das últimas posições do Brasileirão e só saiu em 2005 devido a um desentendimento com um parceiro corintiano. "Peguei a equipe na zona de rebaixamento e por uma posição não classificamos para a Libertadores, foi um marco muito importante para mim. Houve um reconhecimento", declarou, se referindo a 2004.