Tite cobra Corinthians focado no jogo contra o Atlético Apesar da proximidade do segundo jogo da Recopa, o técnico Tite quer os jogadores do Corinthians focados na partida contra o Atlético Mineiro, neste domingo, no Pacaembu, em rodada do Brasileirão. Três dias depois, a equipe paulista vai decidir o título da Recopa Sul-Americana contra o rival São Paulo, no mesmo estádio.