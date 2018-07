Tite coloca Chicão e Danilo no time do Corinthians

SÃO PAULO - O Corinthians terá uma nova formação para a partida desta quarta-feira, contra o Guaratinguetá, no interior de São Paulo, pela segunda rodada do Paulistão. O técnico Tite fez duas mudanças na equipe durante o treino na tarde desta terça, no CT do Parque Ecológico, promovendo o retorno do zagueiro Chicão e colocando o meia Danilo novamente entre os titulares.

A surpresa é pela escalação de Chicão, que perdeu a posição de titular durante o Campeonato Brasileiro do ano passado, por estar em má fase, e ficou alguns jogos sem nem mesmo ir para o banco de reservas. Ele joga no lugar de Wallace, que quebrou o nariz durante o treino desta terça-feira.

Já a entrada de Danilo era até mesmo esperada. Antes da estreia contra o Mirassol, no último sábado, Tite havia dito que estava em dúvida entre ele e Willian. Naquele jogo, Willian foi o titular, mas acabou sendo substituído no intervalo justamente por Danilo, que melhorou a produção ofensiva do Corinthians e ajudou na vitória de virada por 2 a 1.

"O Paulo passa por um período de fortalecimento e condicionamento físico", disse Tite, ao justificar a mudança na zaga corintiana. "Na frente, o momento técnico mostrou (que o time fica) melhor com a entrada de Danilo, com Alex, Liedson e Emerson", completou o treinador, definindo a escalação para o jogo em Guaratinguetá pela segunda rodada do Paulistão.

O time do Corinthians no jogo desta quarta-feira deve ter Julio Cesar; Alessandro, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Alex; Emerson e Liedson.