Tite prevê jogo complicado contra Colômbia e afirma que adversário é 'bastante qualificado'

A seleção brasileira vem de uma grande atuação contra o Uruguai, na vitória por 4 a 1 no mês passado, em Manaus. E vai ter de repetir o bom desempenho técnico e tático para superar a Colômbia nesta quinta-feira, na Neo Química Arena. Para o técnico Tite, o adversário é bastante qualificado e certamente estará na Copa do Mundo do Catar.

“Se você pegar a retrospectiva da Colômbia, vai ver que em 2014 nos enfrentou nas quartas de final. Por si só, já chancela. Em 2018, fez oitavas de final contra a Inglaterra, disputada nos pênaltis a classificação. Por si só, a exigência técnica das duas eliminatórias que tive oportunidade de participar, ela tem mostrado a grandeza nesses jogos'', disse o treinador.

A Colômbia foi o único adversário que a seleção brasileira enfrentou e não venceu nessas Eliminatórias. Em 10 de outubro, ficou no 0 a 0 em Barranquilla.

Tite considera que a Colômbia evoluiu. Tem uma geração muito forte de jogadores, muitos deles com a experiência de jogar no futebol europeu, e que isso a torna um adversário sempre difícil. O auxiliar do treinador, Cesar Sampaio, lembrou que recentemente os colombianos foram terceiros colocados na Copa América disputada no Brasil e observou que o crescimento está ligado a uma mudança de comportamento.

“Na Copa América mudaram um pouco o comportamento, sempre teve rivalidade grande, mas a qualidade técnica era prioridade. A Colômbia na década de 90, 2000, o talento era o diferencial técnica. Vieram para um jogo mais de embate, e no segundo jogo até se desculparam”, disse Sampaio sobre o jogo disputado em Barranquilla. “O (Reinaldo) Rueda (técnico) e o auxiliar vieram falar com o Tite que passaram um pouco do tom.”

Sampaio enfatizou que, assim como o Brasil conhece a Colômbia, os colombianos conhecem a seleção. “É uma equipe que ainda não vencemos. O jogo tem todo esse cenário e a gente espera estar preparado para merecer essa vitória.”

A seleção faz a partir das 16 horas, no CT do Corinthians, o último treinamento antes da partida com a Colômbia. O grupo está completo depois da apresentação de Gabriel Magalhães, convocado para o lugar de Lucas Veríssimo, cortado por contusão.