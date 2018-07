Tite comemora grupo completo do Corinthians para final contra o Santos

SÃO PAULO - Com a liberação do lateral Alessandro pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Corinthians tem todos os jogadores à disposição para a decisão do Campeonato Paulista, diante do Santos, neste domingo. O jogador poderia ser punido por ter passado pelo vestiário antes de se apresentar para fazer o exame antidoping, após a partida da semifinal contra o Palmeiras, o que é proibido.

O técnico Tite comemorou nesta terça-feira o fato de poder contar com o grupo completo neste início de semana. "É um bom começo de semana. É importante estar com todos os atletas, mobilizados e trabalhando desta forma", declarou o treinador, em entrevista à TV Globo.

Se o Corinthians poderá escalar o que tem de melhor, o Santos não terá o meia Paulo Henrique Ganso e não deve contar também com Arouca - ambos estão lesionados. Além disso, o volante Danilo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Após a primeira partida da decisão - 0 a 0 no último domingo -, Muricy Ramalho reclamou muito do desgaste físico do Santos, que disputa paralelamente a Libertadores, o que foi rechaçado pelo treinador corintiano mais uma vez nesta terça. "Não considero vantagem estarmos mais descansados. Queria eu estar na Libertadores. Jogar quarta e domingo não é desvantagem para ninguém", afirmou.

Veja também:

ESTADÃO ESPN - Gerente de futebol do Corinthians confirma interesse em amistoso com Barcelona