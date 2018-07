Perto da vaga, Tite comemora: 'Está acima do que imaginava'

Após o empate por 1 a 1 contra o Santa Fe, em Bogotá, o técnico Tite fez questão de ressaltar o fato de o Corinthians ter praticamente garantido a vaga nas oitavas de final com uma rodada de antecedência na Copa Libertadores. Basta empatar com o Cobresal dia 20, em casa, para assegurar a classificação.

Tite afirmou que a equipe está em um nível até acima do que ele imaginava, uma vez que o time campeão Brasileiro de 2015 perdeu vários titulares. Ele ressaltou o amadurecimento da equipe neste início de temporada.

"Para montar uma equipe é preciso de tempo, de amadurecimento. É um processo de evolução e estamos até acima do que imaginávamos", afirmou o treinador. "Estamos chegando na última rodada já possivelmente classificados. Sei que a comparação é alta (com ano passado), mas é preciso ter o discernimento que estamos em uma outra etapa."

Tite, que elogiou a atuação do time colombiano, ressaltou ainda o retorno do volante Elias e o desempenho do time no segundo tempo da partida contra o Santa Fé. Sobre o próximo jogo, contra o Cobresal, o técnico pediu apoio da torcida. "Precisamos do torcedor em casa, que ele tenha paciência e é essa paciência que está fazendo a equipe amadurecer."