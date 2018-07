Tite comemora renovação e quer elenco reforçado

"Houve o encaminhamento da situação ontem (quinta). Entrei em contato com o presidente Andrés (Sanchez) de novo e logo em seguida com o Roberto (de Andrade, vice de futebol na ocasião e agora presidente em exercício). Foi rápido e a gente tem a condição de redirecionar o trabalho. Tomara que seja com a mesma luz e o mesmo sucesso que a gente teve esse ano", comentou o treinador.

Apesar de só ter acertado nesta quinta-feira a sua renovação de contrato, o treinador já participava da montagem do elenco para 2012. De acordo com Tite, ele deu o aval para a chegada dos quatro reforços anunciados até aqui: o zagueiro Felipe (ex-Bragantino), o goleiro Cássio (ex-PSV), o meia Vitor Júnior (ex-Atlético-GO) e o atacante Gilsinho, que estava no Japão.

"Edu (Gaspar, gerente de futebol), Roberto (de Andrade) e Duílio (Monteiro Alves, diretor de futebol) tiveram papel muito importante na programação, no planejamento. Eu fiquei sempre mais voltado à conquista do título. Todos os nomes eram debatidos e por nós conversados. A necessidade do Paulista, da Libertadores, dos campeonato paralelos, faz com que o Corinthians esteja sempre qualificando o seu grupo", comentou o treinador.

Tite afirmou que planeja trabalhar com um elenco de 27 a 30 jogadores. "São campeonatos importantes e a utilização passa a ser de um número maior de atletas", comentou o treinador, que sabe que poderá perder alguns reservas, que serão emprestados ou liberados. "Existem alguns atletas que buscam sair para jogar em outros clubes. Isso é natural que aconteça, isso é importante para o atleta que não tem a utilização maior, para que ele possa crescer e depois quem sabe retornar."

De acordo com o site do clube, o elenco profissional tem 32 jogadores, além dos quatro contratados. Destes, quatro ainda têm idade para jogar nas categorias de base: o atacante Elias, o meia Matheus, o zagueiro Marquinhos e o lateral Denner. O goleiro Renan, o zagueiro André Vinicius, os volantes Nenê Bonilha e Bruno Octávio e o atacante Taubaté, pouco aproveitados em 2011, também podem ser emprestados. Por outro lado, Bill é um dos que retorna de empréstimo e deve ser aproveitado no ano que vem.