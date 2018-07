Tite confirma a volta de Jorge Henrique ao time titular do Corinthians

SÃO PAULO - Em treino realizado na tarde desta quarta-feira, Tite confirmou o retorno de Jorge Henrique ao time titular do Corinthians. Fora da equipe principal há mais de dois meses, o atacante formará trio ofensivo na partida contra o Atlético-GO, no domingo.

Jorge Henrique, pela direita, compôs o ataque corintiano com Martínez, pela esquerda, e Romarinho, centralizado, em treino com bola, de ataque contra defesa, comandado pelo treinador.

O atacante ganhará nova chance na equipe por causa dos desfalques de Emerson, ainda em recuperação, e Guerrero, suspenso. Jorge Henrique não entra em campo como titular desde o dia 12 de agosto, quando se machucou em partida com o Coritiba.

Ele chegou a ficar um mês afastado, para se recuperar da lesão muscular, e acabou perdendo espaço entre os titulares por causa da ascensão de outros jogadores, como Romarinho. Desde então, Jorge Henrique vem ficando no banco de reservas.

Além de Emerson e Guerrero, Danilo desfalcará o Corinthians no fim de semana. O meia ainda se recupera de lesão e tem boas chances de voltar ao time na próxima rodada, contra o Coritiba, no dia 10 de novembro. Emerson ainda não tem prazo definido para seu retorno.

Com estas baixas, o Corinthians jogará no domingo com Cássio; Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Douglas; Jorge Henrique, Martínez e Romarinho. A partida contra o Atlético será disputada em Taguatinga, cidade satélite de Brasília, no Distrito Federal.