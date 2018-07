Tite confirma ausências de Gil, Elias e Renato Augusto contra rival

O zagueiro Gil, o volante Elias e o meia Renato Augusto serão poupados no Corinthians no clássico contra o São Paulo, neste domingo, às 17 horas, no estádio Itaquerão, na capital paulista, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A confirmação foi feita pelo técnico Tite em entrevista coletiva neste sábado, no CT Joaquim Grava.

"Os três estão fora, então estou montando esse quebra-cabeça ainda. Vou conversando com o Fábio Mahseredjian (preparador físico) sobre a parte física e clínica dos jogadores", comentou. Os três atuaram pela seleção brasileira no duelo contra o Peru, na última terça-feira, e estiveram em campo dois dias depois para enfrentar o Vasco, no duelo que garantiu o hexacampeonato ao Corinthians.

"Eles jogaram em ambientes quentes e úmidos, com alta intensidade. Então ponderamos fatores como possibilidade de lesão. Decidimos em conjunto tirá-los da partida", explicou Fábio Mahseredjian, preparador físico do clube.

Todos os jogadores também foram liberados da concentração. Após o treino deste sábado, se apresentam neste domingo, às 11 horas. "Vai ter responsabilidade deles. Estabelecemos esse vínculo de confiança", afirmou Tite.

Com o título assegurado, o treinador ainda tenta motivar os jogadores para vencer os três jogos que restam na competição. Para ele, agora o time precisa quebrar recordes - depois do São Paulo, o Corinthians enfrentará Sport (fora) e Avaí (casa). "É um desafio, sim. Permanecer com número alto de saldo de gols, acho que 37, e o senso criativo da equipe, que é consistente na defesa também. Esses números são desafiadores. Aumentar e poder bater recorde de aproveitamento é desafiador", declarou Tite.

Goleiros - Cássio, Walter e Matheus Vidotto

Laterais - Fagner, Edilson, Uendel e Guilherme Arana

Zagueiros - Gil, Edu Dracena, Felipe e Yago

Meio-campistas - Ralf, Elias, Renato Augusto, Jadson, Rodriguinho, Danilo, Bruno Henrique e Cristian

Atacantes - Lucca, Vagner Love, Malcom, Lincom e Romero