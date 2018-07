Tite confirma Cássio no radar da seleção e diz que está atento a 'atletas emergentes'

O técnico da seleção brasileira, Tite, confirmou que o goleiro Cássio, do Corinthians, vem despertando o interesse da comissão técnica e pode integrar a lista de convocados para os próximos jogos do Brasil.

Em evento em Porto Alegre, na segunda, 10, Tite elogiou a boa fase de Cássio e também citou Vanderlei, do Santos, pela atuação no Campeonato Brasileiro. Na manhã de segunda, o treinador de goleiros da seleção, Taffarel, acompanhou os trabalhos de Cássio no CT Joaquim Grava, em São Paulo.

"Estão atuando em alto nível e é um indício (de possibilidade de convocação). O Taffarel acompanha os atletas que estão em alto nível em suas equipes. E ó o momento, sim, do Corinthians e do Cássio. O Vanderlei também tem feito um grande campeonato. Assim como, tempos atrás, o (Marcelo) Grohe (do Grêmio) e o Muralha (do Flamengo). E nós, do restante da comissão técnica, cuidados dos atletas de linha", disse Tite.

Tite também falou das escolhas para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. O técnico disse que a lista de convocados está "aberta" e que está de olho em "atletas emergentes".

"A lista está bastante aberta. Defensivamente, no seu meio-campo tem situações abertas. Na frente tem situações abertas. Claro que tem alguns atletas que comprovadamente têm qualidade... Daniel Alves, Neymar, Marcelo... Mas não vou fechar portas para atletas emergentes que comprovem sua qualidade. Tal como o Gabriel Jesus. Até ontem, ele não estava na seleção".

Já classificada para a Copa do Mundo, a seleção joga contra o Equador no dia 31 de agosto pela 15ª rodada das Eliminatórias na Arena do Grêmio. Depois disso, enfrenta a Colômbia no dia 5 de setembro pela 16ª rodada.

Depois desses dois compromissos, restarão apenas mais dois compromissos pelas Eliminatórias. Contra a Bolívia, em 5 de outubro, e contra o Chile, cinco dias depois.