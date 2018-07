Tite confirma Corinthians com Danilo de volta ao time

O treinador vê como um bom problema o fato de ter que escolher jogadores consagrados para deixar no banco de reservas. "Eu busco todos os dias com o departamento médico para ter todos com saúde, bem, dentro de campo. A partir daí, as coisas ficam mais fáceis de se clarear", comentou, já prevendo a estreia de Adriano, que acirraria mais a disputa no ataque.

Questionado repetidas vezes sobre o atacante Tevez, possível reforço, Tite preferiu deixar o assunto com a diretoria, mas elogiou o argentino. "É um extraordinário jogador, que qualquer técnico gostaria de contar. O fato é que não se joga com possibilidades, não se treina, não se vence jogo. Quero ficar atento ao trabalho."

Tite sabe da dificuldade que será enfrentar o Botafogo no Rio e da pressão pelo time manter a invencibilidade no Brasileirão, mas deixa claro que isso uma hora acontecerá. "Todos os jogos têm esse risco (fim da invencibilidade). Ganhar, empatar ou perder depende do nosso desempenho e do adversário. Agora, jogar bem, ser competitivo, acertar passe e chute a gol, bom drible, bom chute, isso depende da gente e é isso que eu quero."

Para o treinador, o importante é se manter entre os primeiros. "Tem de ficar no bloco de cima para brigar. Ninguém vai ser campeão agora. Nos últimos dez jogos é que vai se decidir", lembrou o treinador, que apontou a finalização como ponto a ser melhorado no time. "Contra o Inter, o índice de precisão foi de 40%. Tem de ser de 60%", completou.