Tite confirma Corinthians com Douglas e Pato

SÃO PAULO - Tite não fez mistério e confirmou o time que enfrenta o Luverdense, nesta quarta-feira, no jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com três desfalques importantes para o jogo, o técnico escalou Douglas e Pato como titulares. O Corinthians, derrotado por 1 a 0 em Lucas do Rio Verde, precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar às quartas de final.

A entrada de Alexandre Pato no lugar de Emerson é única novidade na equipe em relação ao time que jogou contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Emerson está suspenso porque recebeu cartão vermelho no jogo de ida. Romarinho é outro cumpre suspensão, também por expulsão. Douglas foi mantido no meio de campo devido à contusão de Renato Augusto, que nesta quarta-feira passará por uma cirurgia (uma artroscopia no joelho direito).

No treino desta tarde no CT, Tite trabalhou as jogadas pelo lado direito, com Edenílson e Ibson. Além disso, Pato e Douglas treinaram cobranças de faltas. Caso vença apenas por 1 a 0, o Corinthians terá de decidir a vaga nos pênaltis.